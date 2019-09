Nach sechs Jahren in Linz wird Mike Ouzas am Sonntag erstmals wieder zum Gegner der Liwest Black Wings Linz. Wir haben mit dem 34-jährigen Kanadier vorab gesprochen. OÖN: Mike, wie war Ihr Sommer? Mike Ouzas: Großartig! Ich bin hier in Fehervar am 26. Juli angekommen, hatte also drei Monate daheim in Kanada. Die ersten sechs Wochen, zwei davon noch in Linz, musste ich dafür aufwenden, mich von meiner Verletzung zu erholen, die ich mir am Saisonende in der Viertelfinalserie gegen Graz