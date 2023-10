Das Werkl läuft bei den Steinbach Black Wings (am Dienstag 19.15 Uhr in Innsbruck im Ticker auf nachrichten.at) in der jungen Saison noch nicht rund. Sechs Spiele hat es gedauert, bis die Fans beim 5:2 am Sonntag über Schlusslicht Asiago erstmals über einen vollen Erfolg jubeln konnten.