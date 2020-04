Verborgene Helden vor den Vorhang

Die Erste Bank Eishockeyliga stellt ihre Aktion vor

Seit 1. April 2020 nutzt die Eishockey-Familie, auf Initiative der Erste Bank Eishockey Liga, in der verbands-, liga- und vereinsübergreifenden Kampagne „Hidden Heroes“ ihre Strahlkraft, um gemeinnützige Leistungen von Personen und Personengruppen in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie öffentlich zu würdigen. Auf einer neuen Webplattform bringt die Eishockey-Familie diese „versteckten Helden“ zum Strahlen. Auch wenn die LIWEST Black Wings Linz gerade turbulente Zeiten durchwandern, hat Oberösterreichs Top-Klub bestimmt das eine oder andere „Familienmitglied“, das es sich verdienen würde, vor den Vorhang geholt werden. Es wäre ein feiner „Move“, bei dieser Aktion mitzumachen. Ehre, wem Ehre gebührt. Die OÖN finden die Idee spitze und sind gerne an Bord.

Das ist das Statement der Erste Bank Eishockeyliga:

Die Coronavirus-Pandemie kennzeichnet den Alltag in vielen Teilen der Welt und speziell in Mitteleuropa. Um diese Ausnahmesituation zu überstehen, stellen sich immer mehr Menschen aus der Eishockey-Familie – trotz eigener Ansteckungsgefahr – in den Dienst des Nächsten und der Gesellschaft. Sie sorgen dafür, dass das tägliche Leben, trotz massiven Einschränkungen, aufrechterhalten wird. Sie helfen anderen, geben alles und tragen maßgeblich dazu bei, die Krise zu überstehen.

LET THE HEROES SHINE! Genau jene „Hidden Heroes“ werden im Zuge dieser Kampagne in den kommenden Wochen vor den Vorhang gebeten, um ihnen, stellvertretend für alle Menschen, zu danken. Auf den Kanälen der teilnehmenden Ligen, Verbände und Vereine werden ab sofort soziale Engagements Einzelner aber auch gemeinnützige Gruppeninitiativen gegen die Ausbreitung des Coronavirus präsentiert und gewürdigt. Um allen „Hidden Heroes“ Platz – und damit die mediale Strahlkraft – zu bieten, ist zusätzlich eine neue Webplattform gelauncht worden. Um die Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen weiter zu steigern, sind zusätzliche Initiativen und Erweiterungen dieses Projekts bereits fixiert und werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Zahlreiche Nominierungen in den ersten 48 Stunden Die von der Erste Bank Eishockey Liga initiierte Kampagne läuft bereits seit 48 Stunden. Zahlreiche „Hidden Heroes“ wurden dank der Eishockey-Familie bis jetzt über Social-Medias und die neue Webplattform nominiert. Etwa Patrick Eccli, der bis vor wenigen Wochen noch Teil der medizinischen Abteilung beim HCB Südtirol Alperia war, und aktuell fast rund um die Uhr für das Weiße Kreuz in Südtirol unterwegs ist. Auch erste Gruppeninitiativen wurden eingeschickt: Der Fanclub Icefire von den spusu Vienna Capitals hilft der Risikogruppe bei der Alltagsbewältigung. In Südtirol hat sich eine Gruppe von Oberstufenschülern zusammengetan, um bei Hausaufgaben der jüngeren Schüler zu helfen.

Miteinander die Strahlkraft erhöhen Die Eishockey-Familie nutzt ihr breites Netzwerk, um die Geschichten von „verborgenen Helden“ bekannt zu machen. Diese Kampagne soll noch weiter strahlen – und das schaffen wir, wenn wir alle zusammenhelfen. Teilt unsere Aufrufe, verwendet unsere Videos und Sujets und macht aufmerksam auf die Personen und Personengruppen die aktuell Großartiges für die Gesellschaft und gegen die Ausbreitung des Coronavirus leisten.

„Hidden Heroes“ ein gemeinsames Projekt der Eishockey-Familie Die Kampagne „Hidden Heroes“ ist ein gemeinsames Projekt der Eishockey-Familie, das den Zusammenhalt von Verbänden, Ligen und Vereinen repräsentiert. Ausgehend von der Erste Bank Eishockey Liga und seinen Nachwuchsbewerben mit allen Teams stehen fünf Verbände und die Alps Hockey League hinter dieser internationalen Kampagne.

Wie nominiere ich einen „Hidden Hero“?

Facebook: poste deine Geschichte und verlinke @hiddenheroes2020

Instagram: poste die Geschichte deines persönlichen Helden und tagge das Bild/die Story mit #hiddenheroes2020

Twitter: poste deinen Tweet mit #hiddenheroes2020 Webplattform: klicke auf „Hero nominieren“ und erzähl uns deine Geschichte

Wall of Heroes: alle Helden strahlen hier von der "Wall of Heroes" http://hiddenheroes.hockey

Lassen Sie uns gemeinsam die Hidden-Heroes zum Strahlen bringen und miteinander an einem Strang ziehen.

Christian Feichtinger

Geschäftsführer der Erste Bank Eishockeyliga

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.