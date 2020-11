Turbulente Zeiten für die Black Wings

Die Steinbach Black Wings 1992 haben die Not in Dosen. Die 2:6-Heimpleite gegen Dornbirn verschärfte die sportliche Krise beim Tabellen-Vorletzten der ICE Hockey League. Auch hinter den Kulissen geht es turbulent zu.

Ex-Linz-Verteidiger Matt Finn (seit kurzem bei den Bratislava Capitals unter Vertrag) hatte sich vor dem Match via Instagram zu Wort gemeldet und auf den Hinweis der Black Wings, Liveübertragungen von den Heimspielen erwerben zu können, mit folgendem Posting (auf Englisch) reagiert: "Bitte kauft das, damit mich Peter (Black-Wings-Chef Freunschlag, Anm.) endlich auszahlen kann."

Viele Ex-Spieler warten auf Geld

Die Black Wings sind Finn noch 6100 Euro schuldig. Er ist nicht der einzige Ex-Spieler, der auf Teile seines Gehalts aus der Saison 2019/20 wartet. Juraj Valach soll 8800 Euro bekommen. Daniel Woger, der am Samstag mit den Bulldogs aus Vorarlberg in der Linz-AG-Eisarena auftrumpfte, fordert 7400 Euro, Troy Rutkowski 6300 und Marek Kalus 5500.

Beim Arbeits- und Sozialgericht Linz sind gegen den Verein und/oder die Profis GmbH von Freunschlag aktuell sieben Prozesse anhängig. Drei Ex-Linzer (Hunter Fejes, Rick Schofield, Mark McNeill) haben insgesamt 55.000 Euro brutto. Zuletzt gerieten die Gerichtsverhandlungen wegen Coronafällen ins Stocken.

Die aktuelle Mannschaft der Black Wings hat derzeit auch nichts zu lachen. Nach 20-tägiger Spielpause war das Team völlig von der Rolle und mit dem 2:6 gegen Dornbirn noch relativ gut bedient. Die Linzer, bei denen nur Marco Brucker fehlte, kamen zweimal unkonzentriert aus der Kabine. Im ersten Drittel klingelte es nach nur 14 Sekunden im eigenen Netz, im zweiten nach 38. Da ist es ein schwacher Trost, dass Kapitän Brian Lebler (er erzielte seine Saisontore sieben und acht) sowie Dragan Umicevic (16 Scorerpunkte) in den Leistungsdaten der Liga ganz vorne aufscheinen.

Das Breiteste an der Black-Wings-Brust ist im Moment der neue Trikot-Sponsor "Unibet". Es fehlt an Kadertiefe und Erfolgserlebnissen. Sieben der jüngsten acht Partien gingen verloren, die Ausbeute von zwei Zählern seit 2. Oktober ist dürftig. "Es ist einfach nicht genug, so kann man kein Spiel in der Liga gewinnen", sagte Stürmer Andreas Kristler nach dem 2:6. "Ein paar von uns waren sehr lange in Quarantäne, trotzdem muss sich jeder an der eigenen Nase nehmen und ein bisschen mehr Herz zeigen."

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at