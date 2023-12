Trendwende dank Knott?

Finden die Steinbach Black Wings nach zehn Gegentoren in den jüngsten beiden Eishockey-Ligaspielen (1:3 gegen Innsbruck, 3:7 in Vorarlberg) am Samstag (18 Uhr) wieder in die Spur? Mit Graz kommt jenes Schlusslicht, das die Linzer Anfang Oktober 6:0 abgefertigt haben.

Doch es wäre ein kapitaler Fehler, trotz der Rückkehr von Topscorer Graham Knott (Kanada-Aufenthalt aus familiären Gründen) einen Selbstläufer zu erwarten. "Ich war mit vielem nicht einverstanden, was wir in Feldkirch gezeigt haben", sagte Wings-Coach Philipp Lukas: "Wir müssen daran arbeiten, 60 Minuten gut zu sein."

Der 44-Jährige kritisierte nach dem 3:7 auch die Schiedsrichter, das kommt selten vor: "Ich war mit der Führung der Referees im dritten Drittel nicht ganz happy, auch die Kommunikation mit unserer Bank war nicht lobenswert", sagte Lukas. Es braucht schlicht und einfach mehr – auch im Neujahrsmatch amMontag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) beim Villacher SV, der gegen Linz die bisherigen beiden Saisonduelle gewann (4:2, 3:2).

Brodi Stuart (Oberkörperblessur) wird den Black Wings übrigens bis zu vier Wochen fehlen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

