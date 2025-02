Traunsee-Sharks stehen durch 6:1-Kantersieg in Kufstein im Halbfinale

Beide Teams starteten vor 1108 Fans in der Eisarena Kufstein vorsichtig in die Partie. Die Gäste erwischten aber dann doch den besseren Start: Bastian Szieber konnte in der 11. Minute einen Angriff mit einem Torerfolg abschließen und die Sharks in Führung bringen. In Überzahl legten die Gäste noch im ersten Abschnitt nach: Marc-Andre Dorion traf zum 2:0 (19./pp).

Für die Tiroler Hausherren kam es aber noch schlimmer: 61 Sekunden nach der Drittelpause erhöhte Elias Koller auf 3:0 und noch vor Halbzeit der Partie war der Vorsprung aus dem Hinspiel durch einen weiteren Treffer von Mathias Haiböck (29.) egalisiert.

Herbert Steiner brachte die Dragons im Schlussdrittel mit dem 1:4 wieder in Führung (42.), weitere Treffer ließen die Gäste aus Oberösterreich aber nicht zu. Im Gegenteil: Bastian Szieber gelang im Powerplay das 5:1 (55.) und nur 30 Sekunden später umkurvte Laurens Ober Torhüter Jakob Sprachmann erfolgreich und traf zum 6:1. Darauf hatten die Tiroler keine passende Antwort mehr parat.

Im Halbfinale treffen die CAM4DENT Sharks Gmunden am 22. Februar daheim und am 01. März auswärts auf den EHC Lustenau. Die Vorarlberger setzten sich im Viertelfinale gegen den HDK Maribor durch.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

