Torjäger Kozek kehrt zu den Black Wings zurück

Gestern hatte Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner im OÖN-Interview positive News für die kommenden Tage angekündigt, heute ließ er Worten die ersten „Taten“ folgen. Kein Geringerer als Andrew Kozek kehrt zum EHC Linz zurück. Der 34-jährige Kanadier war schon von 2013 bis 2016 für die Oberösterreicher mit Erfolg aktiv gewesen, in 191 Eishockey-Liga-Matches verbuchte der Vollblutstürmer 131 Tore und 66 Assists für die Wings.

Anschließend führte der Weg „Kozi“ über die Nürnberg IceTigers, Sport (Fin) und Mora IK (Swe) zu Rekordmeister KAC, für den er in der abgelaufenen Saison in 59 Partien 29 Scorerpunkte verbuchte. In den drei Play-off-Viertelfinalpartien gegen die Linzer war er einer der auffälligsten Spieler, das „Ahornblatt“ traf viermal, konnte aber den 0:3-Rückstand in der Best-of-7-Serie nicht verhindern. Dann stoppte Corona die Meisterschaft.

Jetzt ist der Transfer unter Dach und Fach. „Kozeks Qualitäten sind unbestritten, das hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Ich erwarte von ihm, dass er gemeinsam mit Leadern wie Brian Lebler und Dragan Umicevic sowohl auf dem Eis als auch abseits davon vorangeht und die jungen Wilden mitreißt“, sagte Baumgartner, der sich auch mit dem 29-jährigen Marco Brucker auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte.

Der Angreifer kam im Finish der Spielzeit 2019/20 nach gesundheitlichen Problemen immer besser in Fahrt und zeigte sein Potenzial. „Marco ist aufgrund seiner Variabiltät für jeden Trainer ein Segen“, erläuterte Baumgartner: „Wir sind stolz, ihn weiterhin in unseren Reihen zu haben.“

Vorbereitung in Gmunden

Der gebürtige Linzer Brucker, der Nationalteam-Erfahrung mitbringt, ist seit 2018 wieder in Oberösterreich. Er startet blendend vorbereitet in die neue Saison. In der vergangenen Woche mietete er mit Raphael Wolf (vorher Linz, jetzt Villach), Stefan Gaffal, Gerd Kragl, Laurens Ober, Erik Kirchschläger und Lukas Kainz Eiszeit in Gmunden an.

Die Kosten der Hallennutzung (110 Euro pro Stunde) teilten sich die Protagonisten brüderlich. „Linz war für mich immer die erste Adresse. Hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier will ich spielen“, betonte Brucker.

Damit umfasst der Grundkader der Black Wings gegenwärtig neun Spieler: TOR: Paul Mocher. ABWEHR: Gerd Kragl, Moritz Matzka. STURM: Brian Lebler (Kapitän), Dragan Umicevic, Andrew Kozek, Marco Brucker, Andreas Kristler, Stefan Gaffal.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at