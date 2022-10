Tirronen soll Haien die Zähne ziehen

Mit dem 2:5 zuhause gegen die Vienna Capitals endete für die Steinbach Black Wings Linz vergangenen Sonntag eine fünf Spiele dauernde Siegesserie. Heute (19.15 Uhr) wartet bereits die nächste schwere Prüfung: Die diese Saison bisher bissigen Innsbrucker Haie kommen in die Eishalle.

Die Tiroler, derzeit Zweiter in der Tabelle, gehören bisher zu den Überraschungen der noch jungen Saison. 35 Tore in acht Spielen sprechen für die Offensivstärke der Haie. Da trifft es sich gut, dass mit Rasmus Tirronen der Einser-Goalie nach seiner Verletzung ins Gehäuse der Linzer zurückkehrt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich der Mannschaft endlich wieder helfen kann", sagt Tirronen. Der finnische Neuzugang der Black Wings war bereits in der amerikanischen AHL Torhüter bei den Charlotte Checkers und auch in der starken Liga in seiner Heimat aktiv.

Salzburg und Villach rüsten auf

Meister Red Bull Salzburg und der Villacher SV haben sich gestern in der Offensive verstärkt. Die Salzburger gaben die Verpflichtung des Dänen Nicolai Meyer bekannt, der VSV engagierte den Kanadier Anthony Luciani. Meyer war in der vergangenen Saison bester Torschütze und Top-Scorer der Vienna Capitals, diese Saison spielte er bisher für HC Pilsen in der tschechischen Extraliga. Auch Luciani, zuletzt beim schwedischen Zweitligisten Södertälje aktiv, kennt die Liga gut, spielte er doch vier Saisonen für HC Znojmo und den Dornbirner EC.