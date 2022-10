Technisches Gebrechen beschert Black Wings Heimspiel

Das Heimspiel der Capitals gegen die Linzer ist nun für 14. Februar 2023 angesetzt.

"Freitagmorgen wurde infolge eines Defektes an einer Sonde ein NH3-Austritt (Anm.: Ammoniak) in der Steffl-Arena festgestellt. Die Beschaffung eines Ersatzteils für die Sonde ist kurzfristig nicht möglich, was auch eine sichere Inbetriebnahme der Anlage verunmöglicht", gab der Verein bekannt. ICE-Geschäftsführer Christian Feichtinger hofft, dass keine weiteren Verschiebungen nötig sein werden, man würde aber wohl auch in so einem Fall Lösungen finden.