Zu Neujahr "klingelt" es ziemlich oft bei den Black Wings

Schlagerspiel in Linz

2010 hat die heimische Eishockeyliga Neujahrsspiele eingeführt. Seit damals waren die Steinbach Black Wings 14 Mal an einem 1. Jänner im Einsatz, die Bilanz liest sich mit sieben Siegen und sieben Niederlagen ausgeglichen. Geht es nach der Statistik, dann dürfen sich die Linzer Fans am Mittwoch (18 Uhr) im Duell mit Serien-Champion Red Bull Salzburg auf viele Tore einstellen. In besagten 14 Partien fielen nämlich nicht weniger als 109 Tore – macht einen beachtlichen Schnitt von 7,79.