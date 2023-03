Sturm auf Graz: Kriegen die Black Wings noch die Kurve?

Sollten die Steinbach Black Wings am Freitag (19.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Graz triumphieren, dann freut sich auch der Kassier. Denn das würde bedeuten, dass die Linzer doch noch in den Genuss eines Eishockey-Saison-Heimspiels kommen würden. Das Entscheidungsmatch um den Einzug in das Play-off-Viertelfinale ginge am Sonntag um 17.30 Uhr über die Bühne. Doch so weit sind wir noch nicht.

Der EHC stemmt sich mit Händen und Füßen gegen das frühzeitige K. o. Die Vorzeichen sind nicht die besten, die 99ers haben in der kurzen Best-of-3-Serie das Break geschafft und mit einem 4:2-Erfolg an der Unteren Donaulände vorgelegt. Womit Linz praktisch vor einer sogenannten „Do or die“-Situation steht.

Geht es morgen schief, wäre die Meisterschaft schon zum dritten Mal in Folge vor der heißesten Zeit des Jahres beendet. Schon 2020/21 und 2021/22 verpassten die Black Wings das Viertelfinale.

Jetzt braucht es einen Turnaround - und zwar zügig. Vor allem die Führungsspieler sind gefordert, einigen wie Graham Knott (nur zwei Treffer in den jüngsten zehn Liga-Partien) und Michael Haga (zwei in acht) klebt die „Hex‘“ am Schläger. Nicht nur die beiden sind gefordert zu liefern, wenn es darauf ankommt.

Es ist fünf vor zwölf. Linz darf sich keine spielerischen Auszeiten mehr nehmen, es muss eine Vollgasveranstaltung werden - über 60 Minuten oder mehr. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, wird das Match so lange verlängert, bis ein Tor fällt.

Die Grazer, die im „Bunker“ (das ist der Spitzname für das Merkur-Eisstadion) sieben ihrer jüngsten neun Heimspiele für sich entschieden haben, strotzen jedenfalls vor Selbstvertrauen.

Allerdings ist eines klar: Von einer Über-drüber-Mannschaft kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Eigentlich sollten die Black Wings über die entsprechende Qualität verfügen, diese Hürde zu überspringen.

Dass sie in der Steiermark gewinnen können, haben sie in dieser Saison schon einmal unter Beweis gestellt. Das war am 6. November 2022. Damals behielt der EHC nach 0:2-Rückstand und Toren von Stefan Gaffal, Jakob Mitsch, Kapitän Brian Lebler und Emilio Romig mit 4:2 die Oberhand. Am Dienstag drehten die 99ers den Spieß um und setzten sich ihrerseits nach 0:2 mit 4:2 durch.

Philipp Lukas: „Wir haben teuer bezahlt“

„Es war schon eine herbe Enttäuschung. Einige Minuten haben uns das erste Spiel gekostet, diese Breakdowns gilt es zu vermeiden“, sagte Black-Wings-Coach Philipp Lukas: „Wir haben teuer bezahlt für alle unsere Fehler. Wir haben die Sachen aufgearbeitet, wissen, wo wir uns verbessern müssen.“

Der 43-Jährige betonte, dass „die Gedanken im Jetzt sein müssen“. „Wir dürfen nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen. Es ist eine Riesen-Challenge“, befand der Wiener: „Das sind die Matches, für die man Eishockey spielt. Da möchte man auf dem Eis stehen.“

Im Tor wird morgen mit hoher Wahrscheinlichkeit Rasmus Tirronen stehen. Der Finne hat sich von einer leichten Erkrankung erholt. An notwendigem Rückenwind von den Rängen soll es nicht mangeln. Die Black Wings gehen all-in, sie blasen zum Sturm auf Graz. Zwei Fan-Busse machen sich auf den Weg in die steirische Landeshauptstadt, der Klubvorstand übernimmt die Kosten für Anreise und Tickets. Eine feine Geste. Jetzt fehlt nur noch der sportliche Erfolg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.