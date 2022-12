Stürmer Shawn St-Amant verlängert vorzeitig in Linz

Der Kader der Oberösterreicher wächst weiterhin stetig und behält mit Shawn St-Amant eine wichtige Stütze. Der 26-jährige Kanadier gehört mit 20 Scorerpunkten (10 Tore) zu den erfolgreichsten Torjägern in der Mannschaft von Head-Coach Philipp Lukas. Der Stürmer überzeugte die sportliche Führung in seinen bisher 26 Einsätzen mit seinem Speed und seiner Hartnäckigkeit in jeder Spielsituation und spielte sich damit schnell zum Publikumsliebling.

Nach ersten Gesprächen über die laufende Zusammenarbeit einigten sich beide Seiten schnell für einen neuen, bis 2025 laufenden Kontrakt. „Für mich war die Entscheidung schnell klar, dass ich länger hier in Linz bleiben möchte. Die gesamte Organisation ist fantastisch, vom Lockerroom, über die Trainer bis zu den Fans. Man spürt jeden Tag die Begeisterung. Ich bin mit meinem persönlichen Spiel aktuell sehr zufrieden und als Mannschaft sind wir auf dem richtigen Weg. Unser Fokus liegt voll und ganz auf der diesjährigen Saison und darauf, dass wir bis in die Playoffs jedes Team ärgern wollen."

Auch Coach Philipp Lukas ist über die Verlängerung erfreut: "Wir sind sehr froh über die Verpflichtung schon vor dieser Spielzeit. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung, er ist in einem guten Alter und wir sind happy, dass wir ihn länger an uns binden konnten. Er ist für uns in allen Situationen sehr wertvoll und wir hätten es, für das, was wir für diese Position gesucht haben, nicht besser treffen können

