Steve Oleksys Punktlandung

Eigentlich hätten die Black Wings schon Ende November den neuen Kabinentrakt der Linz-AG-EisArena beziehen sollen. Gestern war es so weit. Mit dem Tapetenwechsel ist auch Aufbruchstimmung verbunden: "Jetzt beginnt die Eishockeysaison von vorne", lächelte Manager Christian Perthaler – und mit ihm Steve Oleksy, der am Vormittag (von Detroit aus via Frankfurt) in Hörsching gelandet war. "Ich bin fit und ausgeschlafen", sagte der US-Amerikaner, dem als erster seiner neuen Kollegen ausgerechnet Torhüter Jeff Glass mit einem lauten "Hello" über den Weg gelaufen war.

Die beiden hatten sich in der abgelaufenen AHL-Saison praktisch die Klinke in die Hand gegeben. Während Glass von den San Diego Gulls zu den Toronto Marlies wechselte, musste Oleksy den umgekehrten Weg gehen.

"Eine gute Rolle spielen"

Die Neuerwerbung zog vorübergehend ins Arcotel ein, heute wird der 34-Jährige, der 80 Matches in der besten Liga der Welt, der NHL, bestritten hat, erstmals mit den Black Wings trainieren. Oleksys Debüt im morgigen Heimmatch der Qualifikationsrunde (19.15 Uhr) gegen den HC Orli Znojmo hängt noch an einem seidenen Faden. Es sind etliche bürokratische Hürden zu überspringen, die Zeit ist knapp. Spätestens am Freitag auswärts gegen die erstarkten Dornbirn Bulldogs soll es aber definitiv so weit sein.

An Feuereifer mangelt es dem US-Amerikaner nicht: "Ich bin hier, um mit dem Team erfolgreich zu sein. Wir wollen natürlich die Play-offs erreichen und dann eine gute Rolle spielen." Welche Spieler (ein Legionär, ein Österreicher) abgemeldet werden, ist noch in Schwebe und hängt auch vom Verletztenstatus diverser Akteure ab.

Turniersieg für zwei Linzer

Mit einem Comeback von Mittelstürmer Mark McNeill nach wochenlanger Pause ist morgen noch nicht zu rechnen, der Kanadier macht aber Fortschritte. Gute Nachrichten gibt es auch von Verteidiger Mario Altmann. Der 33-jährige Wiener, dem wegen einer nicht näher definierten Blessur das Saisonende gedroht hatte, ist wieder ins Training eingestiegen. Daniel Woger und Julian Pusnik fallen weiterhin aus.

Zwei gebürtige Linzer sind mit viel Selbstvertrauen aus Klagenfurt zurückgekehrt. Gerd Kragl und Stefan Gaffal gewannen dort mit dem Nationalteam den Österreich-Cup. Nach dem 2:0-Sieg über Norwegen am Freitag triumphierten die Schützlinge von Roger Bader auch im Finale. Ali Wukovits schoss in der Verlängerung das "goldene Tor" zum 3:2-Erfolg über Dänemark. "Ich bin sehr stolz, wie sich die Mannschaft gegen zwei A-Nationen präsentiert hat. Das war richtig stark", freute sich der Schweizer Bader.

Artikel von Alexander Zambarloukos