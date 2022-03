Steel Wings zum Auftakt der Pre-Playoffs in Cortina

424 Kilometer weit oder umgerechnet rund sechs Busstunden entfernt von Linz nehmen die Steel Wings am Dienstagabend zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte die Playoffs in der Alps Hockey League im Angriff. Gespielt wird in den Pre-Playoffs, also in einer verkürzten Achtelfinalserie im Best-of-Three-Modus, gegen die SG Cortina.

"Die Stimmung in der Kabine ist super, jeder ist gut drauf und freut sich auf die Pre-Playoffs. Für uns ist das ein großer Erfolg, dass die Steel Wings zum ersten Mal in der Postseason spielen", freut sich Kapitän Marcel Mayrhofer bereits auf die erste Partie im Olympischen Eisstadion in Cortina.

Ab 20 Uhr können sich daheimgebliebene Fans zu einem Public Viewing im Chargers Racing in der ehemaligen Uno-Shopping in Leonding versammeln. Pro konsumiertem Getränk geht ein Betrag davon an die Nachwuchskassa der Steel Wings.

Am Donnerstag kommt erstmals seit dem 6. März 2020 dann wieder eine Playoff-Serie nach Linz. Die Steel Wings empfangen die SG Cortina ab 19 Uhr in der Linz-AG-Eisarena.

Sollte es zu einem entscheidenden Spiel 3 in der Serie kommen, organisiert der Fanclub Stahlhart Linz am Samstag eine Auswärtsfahrt für Fans.