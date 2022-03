Steel Wings wollen eine Verlängerung

Nach dem 1:4 im ersten Spiel der Pre-Play-offs in Cortina muss heute (19 Uhr) gegen die Italiener ein Sieg her, um ein Entscheidungsspiel am Samstag zu erzwingen.

"Es ist weniger ein Druck, ich sehe es mehr als Chance, etwas Großes zu erreichen, nachdem wir die ganze Saison darauf hingearbeitet haben", sagte Kapitän Patrick Gaffal. "Es ist etwas Besonderes, um diese Zeit noch Eishockey spielen zu dürfen." Ist die Saison heute vorbei, endet auch die Zeit von Trainer Philipp Lukas bei den Steel Wings. Er steigt zum Coach der Black Wings in der ICE Hockey League auf.