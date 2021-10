Steel Wings unterliegen KAC Future Team mit 2:6

Während der LASK noch mit einem Punkt die Abreise aus Klagenfurt antreten durfte, packten die Spieler der Steel Wings ihre Taschen ohne Zuwachs am Punktekonto in den Spielerbus. In der Klagenfurter Messehalle 6 beim KAC Future Team war für das Team von Philipp Lukas nichts zu holen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass mit Jakob Mitsch auch ein Crack aus dem Kader der Black Wings mitmischte.

Weil die Ausfallsliste bei den Profis kürzer wird, entsandte Black-Wings-Trainer Dan Ceman Mitsch in die Alps Hockey League, um den Steel Wings zu helfen. Er wurde vermutlich enttäuscht: Mitsch wurde in der vierten Sturmreihe aufgeboten und ging letztlich mit einem -1 in der Plus-Minus-Statistik vom Eis.

Der KAC ging programmgemäß bereits nach 109 Sekunden mit 1:0 durch Kapel in Führung. Kraus, van Ee, Fröwis, Sablattnig und Hammerle erhöhten diese bis zur 41. Minuten zwischenzeitlich auf 6:0. Brodi Stuart und Niko Lahtinen gelangen im Schlussabschnitt immerhin zwei Treffer zur Ehrenrettung.

Zur sportlichen Niederlage kam auch noch Verletzungspech hinzu. Manuel Feldbaumer, vor zwei Wochen in Meran noch Siegtorschütze zum 4:3, musste gestützt vom Rettungsdienst vom Eis gehen.

„Es war klar zu erkennen, dass wir über 10 Tage lang kein Spiel absolvierten. Wir kamen schwer ins Spiel gegen einen Gegner der bereits 7 Spiele in den Beinen hatte. Wir waren oft sehr langsam und konnten die Intensität in den 30 Minuten nur schwer „matchen“. Dennoch zeigte die Mannschaft Kampfgeist, steckte nicht auf und konnte das letzte Drittel für sich entscheiden. Am Samstag wollen wir so anfangen, wie wir heute aufgehört haben", sagte Trainer Philipp Lukas nach dem Spiel.

Das nächste Spiel folgt am Samstag in der Linz-AG-Eisarena (ab 20 Uhr) gegen die Kitzbüheler Adler.

Hören Sie mehr zum Thema im Eisbrecher-Podcast mit Philipp Lukas: