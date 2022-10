Steel Wings unterlagen zwei Top-Teams

Die Linzer mussten sich bereits am Donnerstagabend der SG Cortina überraschend knapp mit 0:1 geschlagen geben. Nachdem die Linzer im ersten Abschnitt keinen einzigen Torschuss verzeichnen konnten und Cortina in der 34. Spielminute durch Riccardo Lacedelli mit 1:0 in Führung gingen, witterten die Stahlstädter die Chance auf eine Sensation. Trotz eines Plus an Schüssen im Schlussabschnitt (9:7) gelang aber kein Treffer. Es blieb beim 0:1 gegen den Tabellen-dritten, der am Samstag dem bis dahin ungeschlagenen Liga-Neuling aus Neumarkt die erste Saisonniederlage zufügte. Steel-Wings-Goalie Leon Sommer beendete die Partie mit einer Fangquote von 96,8 Prozent.

Einbruch im Schlussdrittel

Gegen den aktuellen Tabellenführer, Jesenice, verlief die Angelegenheit am Samstagabend deutlicher. Zan Jezovsek brachte die Gäste in der 11. Minute in Überzahl in Führung. Es sah danach aber erneut nach einer engen Partie aus, in der die Linzer ab Minute 30 das bessere, aber ineffizientere Team waren. Eric Pance versetzte den Steel Wings 36 Sekunden vor der zweiten Pause in Unterzahl aber einen Dämpfer, von dem sich die Linzer im Schlussdrittel nicht erholten. Ganz im Gegenteil: Von der 47. Minute bis zur 56. Minute nahmen die Linzer vier Strafen und kassierten währenddessen vier Gegentreffer. Rudolfs Polcs erzielte das 3:0 (50./pp), Jezovsek das 4:0 (51./pp) und 5:0 (53.) und Pance das 6:0 (56./pp). Das 7:0 durch Polcs fiel erneut in Unterzahl (59./sh).

"In den ersten beiden Dritteln waren wir nicht schlecht und konnten auch mit der Spielgeschwindigkeit von Jesenice gut mithalten. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei dieser Mannschaft auch um eine der schnellsten der Liga handelt. Das letzte Drittel wurde dann ganz eindeutig von den Specialteams entschieden. Auch darin zeichnet sich Jesenice aus. Jetzt gilt es, dieses letzte Drittel ganz schnell zu vergessen und sich fürs nächste Spiel vorzubereiten", sagte Trainer Matej Hocevar.