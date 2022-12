Steel Wings unterlagen in Sterzing mit 0:4

Nach dem 6:1-Heimsieg über Fassa sind die Linzer ambitioniert in das Auswärtsspiel gegen den Tabellen-Zwölften der Alps Hockey League gestartet. Shawn McBride traf aber in der 16. Minute zum 1:0 für die Gastgeber.

Weil Geoffrey Kitt unmittelbar nach der ersten Pause wegen Beinstellens in die Kühlbox musste, bekamen die Gäste die Chance in personeller Überzahl. Und die verwerteten die Südtiroler durch Davide Conci (22./pp) zur 2:0-Führung. Alessio Niccolai erhöhte in der 34. Minute auf 3:0.

Im Schlussdrittel gelang Joseph Mizzi der Treffer zum 4:0 in Überzahl (50./pp), als Matthias Haiböck wegen Haltens in der Kühlbox saß. Daraufhin wurde die Partie ruppiger. In der 51. Minute schickten die Referees Rene Deluca und Geoffrey Kitt wegen Übertriebener Härte auf die Strafbank. Zwei Minuten später folgte ihnen erst Alex Zecchetto. Als Kitt und Deluca wieder im Spiel waren, wurden aber die nächsten Strafen wegen Härteeinlagen ausgesprochen: In der 53. Minute gingen je zwei Spieler - Johannes Gschnitzer und Jaakko Jokinen von den Broncos sowie Kitt und Arturs Brikmanis von den Linzern - für zwei Minuten auf die Strafbank. Manuel Feldbaumer und Alessio Niccolai wurden nach Spielende noch für Stockschläge bestraft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.