Steel Wings unterlagen gegen Bregenzerwald 2:4

Die Linzer erwischten einen guten Start, gerieten durch Roberts Lipsbergs aber in der 12. Minute mit 0:1 in Rückstand. Julian Pusnik konnte die Partie aber mit einem Powerplay-Treffer in der 16. Minute ausgleichen. Das Mitteldrittel startete mit einem erneuten Rückschlag für das Team der Steel Wings: Felix Zipperle traf zum 2:1 für die Gäste. Die Antwort der Linzer blieb vorerst aus.

Im Schlussdrittel tat sich auf der Anzeigetafel lange Zeit nichts, ehe Waltteri Lehtonen zum 3:1 für die Vorarlberger traf. Patrick Söllinger konnte zwar 50 Sekunden vor dem Ende zum 2:3 verkürzen, Die Wälder blieben aber standhaft und trafen durch Lipsbergs vier Sekunden vor Schluss noch zum 4:2 ins leere Tor.

„Im ersten Drittel spielten wir wirklich stark, hatten 3, 4 richtig gute Scoring-Chancen, die wir nicht verwertet haben. Das ist zurzeit auch unser größtes Thema, etwas woran wir auch weiterarbeiten müssen. Im zweiten Drittel war der ECB von Beginn an sehr stark, auch ließen wir uns provozieren. Etwa 7 Minuten vor Schluss war das Momentum wieder auf unsere Seite, jedoch konnten wir das 2. Tor nicht erzielen. Im Schlussdrittel hatten wir gleich zwei Strafen zu überstehen, schafften es wieder Dynamik in unser Spiel zu bekommen und erzielten in einem 6:5 den Anschlusstreffer. Wir kämpften bis zum Schluss, aber für heute war das einfach nicht genug", sagte Steel-Wings-Trainer Matej Hocevar nach dem Spiel.