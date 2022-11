Steel Wings unterlagen auch Liga-Neuling HC Unterland

Dabei starteten die Linzer gut ins Spiel: Arturs Brikmanis vollendetein der 14. Minute am langen Eck einen Traum-Spielzug nach einem Bully zum 1:0. Und diese Führung hatte bis knapp vor Halbzeit der Partie Bestand, auch weil Leon Sommer einen Penalty-Shot (25.) abwehren konnte.

In Minute 30 leisteten sich die Linzer aber gleich zwei Aussetzer, die die Südtiroler zu einem Doppelschlag nutzten. David Galassiti traf unmittelbar nach Ablauf eine Strafzeit gegen ihn zum 1:1-Ausgleich. Nur 16 Sekunden später zappelte die Scheibe erneut im Netz - Lukas Goldner hatte das Spiel zugunsten der Gäste gedreht.

Tobias Brighenti eröffnete den Schlussabschnitt mit dem Treffer zum 3:1 (45.), bevor Karlis Bucenieks auf 2:3 verkürzen konnte. Martin Graf stellte aber unmittelbar vor dem Ende den Zwei-Tore-Vorsprung für die Gäste wieder her (57.). Auch eine Linzer Schlussoffensive, während Florian Wieser bei den Gästen auf der Strafbank saß, wurde nicht von Erfolg gekrönt.

Für die Steel Wings war es die siebente Niederlage in Folge. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf den Vorletzten, den HC Merano, bereits fünf Punkte. Am Dienstagabend könnte sich dieser Rückstand reduzieren, wenn die Steinbach Steel Wings auswärts im direkten Duell in Meran gastieren. Und am Samstag könnten die Steel Wings den HC Meran im Idealfall gar überholen, weil die Südtiroler im Retour-Spiel in der Linz-AG-Eisarena gastieren. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation würde den Steel Wings ein Erfolg wieder einmal gut tun.