Steel Wings schenken den Fans freien Eintritt zu Heimspielen

Möglich macht dies eine Kooperation mit Hauptsponsor Linz AG. Der Namensgeber übernimmt ab sofort für die ersten 500 Zuschauer den Eintritt bei Heimspielen der Steel Wings in der Alps Hockey League - und das bis zum Saisonende.

Das Gratisticket, das für den Zutritt zu den Spielen erforderlich ist, wird „Linz AG Freikarte“ heißen und ist an der Abendkasse und online erhältlich. Ein Ausdruck der online gelösten Karte ist – der Umwelt zuliebe – nicht erforderlich. Das Vorweisen des QR-Codes am Handy reicht. Alle Dauerkarten-Inhaber erhalten ein Erstattungs-Geschenk.

Die kommenden Heimspiele der jungen Linzer:

19.12.2023, 19:15 Uhr: Steel Wings - KAC Future Team

28.12.2023, 19.15 Uhr: Steel Wings - HC Gherdeina

03.01.2024, 19.15 Uhr: Steel Wings - Fassa Falcons

mindestens vier weitere Heimspiele in der Zwischenrunde

Modus

Der Grunddurchgang endet mit 6. Jänner - dann haben die Teams je ein Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner absolviert. Die Top-6 spielen sich in der Master-Round die Ausgangsposition für den Playoff-Pick aus. Auf Platz sechs liegt aktuell Acroni Jesenice mit 42 Punkten. Die Steel Wings liegen 15 Punkte dahinter auf Platz 13. Sieben Runden sind aktuell noch zu absolvieren, auf dem Papier ist der Einzug in die Master-Round also noch möglich.

Die Plätze 7 bis 16 spielen in zwei Qualification-Round-Gruppen um den Einzug in die Pre-Playoffs. Diese werden nach Hin- und Rückrunde vom jeweiligen Gruppenersten und dem Gruppenzweiten in einer Best-of-three-Serie gespielt, ehe es ins Viertelfinale geht. Die Gruppeneinteilung nach Platzierung des Grunddurchgangs:

QR A: Platz 7 (6 Bonuspunkte), Platz 10 (3), Platz 11 (2), Platz 14 (0), Platz 15 (0)

Platz 7 (6 Bonuspunkte), Platz 10 (3), Platz 11 (2), Platz 14 (0), Platz 15 (0) QR B: Platz 8 (5 Bonuspunkte), Platz 9 (4), Platz 12 (1), Platz 13 (0), Platz 16 (0)

Die Steel Wings würden also aktuell ab 18. Jänner in der Gruppe Qualification-Round-B antreten und Heim- und Auswärtsspiele gegen Lustenau, Kitzbühel, Meran und Klagenfurt bestreiten.

Termine

Sa, 06.01.2024: letzte Runde Grunddurchgang

Do, 18.01.2024: Beginn Zwischenrunde

Sa, 24.02.2024: letzter Spieltag Zwischenrunde

Di, 27.02.2024: Beginn Pre-Playoffs („best-of-3”)

Sa, 02.03.2024: letztes Spiel Pre-Playoffs

Di, 05.03.2024: Beginn Viertelfinale („best-of-7”)

Do, 21.03.2024: Beginn Semifinale („best-of-7”)

Sa, 06.04.2024: Beginn Finale („best-of-7”)

Sa, 20.04.2024: letztmögliches Finalspiel

