Steel Wings scheiterten in Pre-Playoffs an Cortina

Nach der zweiten Niederlage binnen 48 Stunden gegen die SG Cortina und einem Gesamtscore von 1:8 mussten die Steel Wings die erfolgreichste Saison der noch jungen Klubgeschichte beendet. Ein Einzug in die Pre-Playoffs war in mittlerweile drei Spielzeiten noch nie gelungen und darf als beachtenswerte Errungenschaft angesehen werden. Der Weg der Mannschaft von Philipp Lukas endete aber nach der 1:4-Niederlage in Cortina sowie dem 0:4 vor heimischen Publikum.

Wie schon beim Auswärtsspiel am Dienstag gingen auch in Linz die Italiener in Führung, brauchten dafür aber deutlich länger, als noch am Dienstag: Das Anfangsdrittel endete nach guten Chancen auf beiden Seiten und Vorteilen für die Linzer in der Schussstatistik torlos. Riccardo Lacedelli (37.) und Luca Barnabo (39.) brachten die Gäste per Doppelschlag auf die Siegerstraße. Joseph Basaraba (44.) und Tommaso Alvera (57.) trafen im Schlussdrittel zum Endstand.

„Mit dieser Niederlage ist das natürlich unser Saisonende. Aber wie sich die Spieler heute zeigten, wie sie agiert haben, haben sie alles am Eis gelassen. Ich bin so stolz auf die Boys. Schlussendlich schafften wir es nicht das Game zu unserem Spiel zu machen. Ich bin wirklich sehr stolz auf die Mannschaft, auch wenn das Resultat die gezeigte Leistung nicht widerspiegelte", sagte Trainer Philipp Lukas nach seinem letzten Spiel als Trainer der Steel Wings.

Gegenüber dem 18. und letzten Platz in der Saison 19/20, in der aus 44 Spielen ein Overtime-Sieg und eine Overtime-Niederlage sowie 42 glatte Niederlagen nach regulärer Spielzeit herausschauten und der Vorsaison mit insgesamt vier Siegen (einer nach regulärer Spielzeit, drei nach Verlängerung) sowie 26 Niederlagen (eine davon nach Verlängerung) stellt die abgeschlossene Saison eine deutliche Steigerung dar: In 31 Spielen konnten die Linzer neun Siege feiern (acht davon nach regulärer Spielzeit, einer nach Overtime), 22-mal musste man sich geschlagen geben (einmal nach Overtime).

Im Sommer wechseln die Steel Wings wieder zurück unter die Flügel der Black Wings in den ursprünglichen Verein. Philipp Lukas wird gleichzeitig sportlicher Leiter und Cheftrainer der Kampfmannschaft. Robert Lukas hat ein Mandat im Vorstand und fungiert weiter als Nachwuchsleiter.