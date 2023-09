Steel Wings mussten sich trotz Persson-Doppelpacks in Sterzing geschlagen geben

Die Partie in Sterzing begann mit einem Paukenschlag. Die druckvoll angreifenden Gastgeber benötigten gerade einmal 87 Sekunden für den ersten Treffer, Justin Maylan drückte die Scheibe über die Linie. Nach etwa fünf gespielten Minuten konnten sich die Linzer langsam aus der Umklammerung befreien. Zwei Strafen der Gastgeber kamen gerade recht. William Persson, der sich als Try-Out-Spieler mit guten Leistungen in der Pre-Season in den Kader der Black Wings gespielt hat, schloss einen Angriff in Überzahl über Timo Sticha und Mathias Haiböck zum 1:1-Ausgleich ab. Die jungen Linzer waren angekommen und ebenbürtig. Sterzing hatte bei einem Linzer Konter samt Stangenschuss Glück.

Im zweiten Abschnitt dauerte es mehr als 11 Minuten, bis sich auf der Anzeigetafel etwas veränderte. William Persson traf für die Steel Wings zum zweiten Mal (32.) und brachte die Gäste damit erstmals in Führung. Diese sollte allerdings nicht lange Bestand haben. Gerade einmal 20 geschlagene Sekunden liegen zwischen der Linzer Führung und dem 2:2-Ausgleich durch Maylan. Die Südtiroler hatten Blut geleckt und trafen zwei weitere Male durch Connor Sanvido (34.) und Derek Topatigh (40.)

Die wenigsten der knapp 350 Zuschauer hätten nach diesem Drittel gedacht, dass der Endstand bereits erreicht sei. Doch die Linzer nutzten im Schlussdrittel einerseits ihre Chancen in Überzahl nicht aus, Sterzing scheiterte andererseits am guten Linzer Goalie, Benedikt Oschgan.

“Für die erste Runde war es ein wirklich schnelles Spiel, beide Mannschaften liefen viel und schnell. Im zweiten Drittel fanden wir nicht mehr so richtig in unser Spiel und auch unsere Special Teams kamen nicht zum Abschluss. Nun gilt es zu analysieren und wieder in unser System zurückzufinden, um so vorbereitet für die kommenden Begegnungen zu sein”, sagte Trainer Matej Hocevar nach dem Spiel.

Die nächsten Aufgaben der Steel Wings sind die Heimspiele gegen den EK Die Zeller Eisbären (Donnerstag, 19.15 Uhr) und gegen den EC Bregenzerwald (Samstag, 19.15 Uhr)

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

