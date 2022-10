Steel Wings mussten sich Rittner Buam geschlagen geben

"Wir sahen einige gute Dinge am Ende des Spiels. Für heute war das aber ganz klar zu wenig. Das Schlussdrittel hat uns ganz klar gezeigt, wie wir zukünftig spielen wollen“, sagte Trainer Matej Hocevar nach dem Spiel. Ein bezeichnendes Zitat, das sinnbildlich für das Auswärtsspiel der Linzer bei den Rittner Buam in Südtirol steht.

Die Steel Wings starteten gut in die Partie und hatten früh zwei Möglichkeiten in Überzahl, die aber ungenützt blieben. Wohl auch, weil mit Marc-Andre Dorion, Patrick Söllinger, Laurin Liesch, Jakob Mitsch, Niko Lahtinen und Julian Pusnik einige Kräfte gefehlt haben, die zuletzt in der Alps Hockey League im Einsatz waren. In der 13. Minute traf Kevin Fink, der in der 54. Minute nach einem Ellbogencheck vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, zur umjubelten Führung.

Robert Öhler legte im zweiten Abschnitt zum 2:0 (35.) nach. Ein Doppelschlag im Schlussdrittel durch Janne Tavi (44.) und Manuel Öhler (48.) besiegelte den Heimsieg für die Südtiroler. Den Linzern gelang auch in der fünfminütigen Überzahlsituation nach dem Ellbogencheck kein eigener Treffer.

Am Nationalfeiertag geht es für die Steel Wings mit einem Gastspiel in Zell am See weiter, am 29. Oktober empfangen die Linzer den HC Unterland. Beide Teams rangieren aktuell in den Top-5 der Tabelle, die Steel Wings sind aktuell mit sechs Punkten Letzter.