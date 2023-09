Steel Wings mussten sich mit einem Zähler aus zwei Heimspielen begnügen

Wie beim Gastspiel in Sterzing mussten sich die Steel Wings am Donnerstagabend von einem frühen Rückstand zurückkämpfen. Philip Putnik brachte die Gäste aus Zell am See in der 6. Minute in Führung, Christian Jennes legte sogar noch das 2:0 nach (25.). Die Steel Wings zeigten im ersten Heimspiel der neuen Saison aber Moral und kämpften sich durch Maximilian Theirich auf 1:2 heran (30.) und glichen durch den schwedischen Legionär William Persson (50./pp) nicht unverdient zum 2:2 aus. In die Overtime nahmen die Steel Wings aber eine Hypothek von zwei Strafen mit, die schließlich nach 46 Sekunden von den Gästen aus Salzburg mit 3:2-Siegtreffer durch Tomi Wilenius bestraft wurden.

“Es war ein ziemlich gutes Eishockey und die Mannschaft hat viel Charakter gezeigt. Die Jungs haben hart gekämpft und wir hatten ein großes Comeback am Eis. Ich glaube, wir hätten mehr verdient, als wir schlussendlich bekamen", sagte Headcoach Matej Hocevar.

"40 Minuten sind nicht genug"

Zwei Tage später, am Samstagabend, trafen die Steel Wings Linz AG auf das Farmteam der Vorarlberg Pioneers, den EC Bregenzerwald. Aber wieder misslang der Start - auf der Anzeigetafel. Denn in der 8. Minute erzielte Richard Schlögl das 1:0 für die Gäste. Die Vorarlberger Führung schien eine Art Initialzündung für die Oberösterreicher zu sein, denn unmittelbar danach gelang Theirich der Treffer zum 1:1-Ausgleich (13./pp). Im Mitteldrittel nutzten Kai Fässler (23.) und Richard Schlögl (36./pp) Fehler der Linzer Defensivabteilung aus und brachten die Wälder mit 3:1 in Front.

Unmittelbar nach Wiederbeginn erhielten die Steel Wings eine Überzahl-Möglichkeit, die Benjamin Mosaad (44./pp) zum 2:3-Anschlusstreffer verwerten konnte. Doch die Freude währte nur kurz: Philipp Pöschmann erhöhte die Führung auf 2:4 (46.). Und nach dem erneuten Anschlusstreffer durch Mikael Saha (48.) zum 3:4 erhöhten die Gäste noch einmal. Roberts Lipsbergs setzte mit dem 5:3 im Powerplay den Schlusspunkt auf der Anzeigetafel.

“Wir waren in der ersten Periode nicht wirklich präsent und konnten unser Spiel nicht spielen. Ich weiß nicht woran es lag. Wir haben nicht so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Ab dem zweiten Drittel waren wir auch erfolgreich und hatten einige Torchancen. Sogar im dritten Drittel haben wir sie unter Druck gesetzt und direkt danach jedoch ein einfaches Tor kassiert. Ich denke, das war auch die Entscheidung dieses Spiels. Ich hoffe, wir lernen daraus, dass 40 Minuten in dieser Liga nicht genug sind.

Durch den Punktgewinn im Donnerstag-Heimspiel stehen die Linzer in der Tabelle auf Platz 13.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

