Steel Wings mussten sich Gröden 0:5 geschlagen geben

Die Steel Wings sind in der Qualifikationsgruppe B der Alps Hockey League vom dritten auf den vierten Platz abgerutscht. Das Team von Trainer Philipp Lukas unterlag vor 223 Zuschauern Gröden mit 0:5. Galassiti (4./pp), McGowan (15., 34.), Moroder (55.) und Sullmann Pilser (59.) besorgten die Treffer für die Südtiroler, die den Grunddurchgang der Alps Hockey League auf Platz acht abgeschlossen haben. Nur führt Gherdeina mit elf Punkten die Tabelle der Gruppe B an, gefolgt vom EK Zell am See. Dahinter folgen die VEU Feldkirch (5 Punkte), die Steel Wings (3), der HC Merano (1) und die Vienna Capitals Silver (0).

“Genauso wie Donnerstag für mich kein 5:4-Spiel war, war es heute definitiv kein 5:0-Spiel. Nichts desto trotz haben wir das Spiel verloren. Die Mannschaft hat sehr viel davon umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Und sie hat sich leider schlussendlich nicht belohnen können. Es war eine Phase im Spiel des zweiten Drittels, wo wir „gedruckt“ haben und auch Chance hatten einen Anschlusstreffer zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen und im Gegenstoß hat Gröden das 3:0 eingeschenkt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft wie sie sich heute präsentiert hat", sagte Trainer Philipp Lukas.

Das nächste Spiel der Linzer steigt am Donnerstag ab 19:15 Uhr auswärts bei den Silver-Caps.