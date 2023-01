Steel Wings müssen sich trotz starker Leistung in Gröden geschlagen geben

„Wir sind richtig stark ins erste Drittel gestartet, und wir hatten wirklich gute Chancen um zu punkten. Es ist so schade, dass wir den Puck nicht ins Tor bekommen haben", sollte Steel-Wings-Trainer Matej Hocevar nach der Partie über die Anfangsphase seines Teams sagen. Linz startete druckvoll und überraschte die Gastgeber damit. Ein Fehler der Linzer Defensive reichte aber für die Grödner Führung aus: Michael Sölva schoss in der 17. Minute zum 1:0 für die Hausherren ein.

In der 30. Minute gelang Niko Lahtinen in Überzahl der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Der Spielfluss der Gäste aus Oberösterreich war da aber bereits etwas gebremst. Vor allem, weil die Linzer auch in Unterzahl agieren mussten. In der 34. Minute brachte Hannes Kasslatter den HC Gherdeina wieder in Führung.

Nach anfgänglichen Schwierigkeiten im Schlussdrittel kamen die Linzer gegen Ende der Partie wieder auf. Ein weiteres Tor gelang aber nicht. Stattdessen traf Simon Pitschieler in der 59. Minute ins verwaiste Linzer Tor. "Wir hatten mehr als genug Chancen, erneut zu punkten. Leider gelang es uns nicht", analysierte Hocevar nach der Partie.

In der Tabelle liegen die Zeller Eisbären mit zehn Punkten voran, dahinter folgen Gherdeina (8), Fassa (5), Sterzing (5) und die Steel Wings (1). Für einen Aufstieg in die Pre-Playoffs bräuchte es den dritten Platz in der Tabelle. Weiter geht's für die Linzer mit einem Heimspiel am 2. Februar gegen die Zeller Eisbären. Zwei Tage darauf empfangen die Linzer die Sterzing Broncos.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur

