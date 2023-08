Steel Wings mit perfektem Test-Doppel gegen Klagenfurt

Am Freitag begegneten sich die beiden Teams der Alps Hockey League in Klagenfurt. Linz ging gleich nach etwas mehr als fünf gespielten Minuten durch Manuel Feldbaumer mit 1:0 in Führung. Diese hätte durchaus auch höher ausfallen können, weil die Gäste zwei Überzahl-Möglichkeiten ungenützt liegen ließen. Nach dem Ausgleich der Rotjacken gelang William Persson - der vor dieser Saison aus Klagenfurt nach Linz übersiedelte - die neuerliche Führung für die Stahlstädter (28.). Raffael Aigner besorgte in der 49. Minute den 3:1-Endstand.

Mit Fichtinger-Doppelpack zum Heimsieg

Die Kärntner erwischten tags darauf in Linz einen besseren Start in die Partie und gingen in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Klagenfurt erzeugte auch danach phasenweise viel Druck, Linz überstand diesen mit Goalie Martin Reder aber unbeschadet. Im zweiten Abschnitt starteten die Steel Wings besser und glichen durch Theodor Fichtinger aus (23.). Das KAC Future Team konnte aber nochmals vorlegen und ging in der 30. Minute mit 2:1 in Front. William Persson egalisierte den Rückstand aber noch im zweiten Abschnitt durch einen Powerplay-Treffer (40.). In einer doppelten Überzahl für die Linzer avancierte Theodor Fichtinger dann im Schlussabschnitt mit seinem Treffer zum 3:2 zum Matchwinner.

"Es war eine wirklich ordentliche Leistung unserer Mannschaft. Wir haben über 60 Minuten gesehen das Spiel dominiert. Es war wirklich schön zu sehen, wie viel Einsatz sie am Eis liegen ließen. Mehr kann ich als Trainer eigentlich nicht verlangen", sagte Trainer Matej Hocevar nach dem zweiten Sieg gegen Klagenfurt.

