Steel Wings holten in Lustenau ersten Punkt

In einem an Torschüssen ausgeglichenen ersten Abschnitt konnten weder Gäste noch Gastgeber Zählbares mitnehmen. Dominik Oberscheider brachte die favorisierten Hausherren im zweiten Abschnitt mit 1:0 in Führung (31.). Knapp sechs Minuten später hatten die Linzer eine gute Antwort parat. Manuel Feldbaumer schloss einen Angriff zum 1:1-Ausgleich ab.

Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Abpfiff nach 60 Minuten. Eine Overtime musste her, um zu entscheiden, wer den Extra-Punkt auf das Tabellenkonto gutgeschrieben bekommt. Chris D'Alvise benötigte in der Overtime gerade einmal 2:12 Minuten, um die Partie endgültig zu entscheiden.

"Ich bin heute wirklich sehr stolz auf die Mannschaft. Sie arbeiteten als Team und das über das ganze Spiel. Wir hätten 2 Punkte mehr verdient und nicht nur 1. Wenn wir unseren Weg so fortsetzen, werden wir früher oder später als Sieger und mit 3 Punkten vom Eis gehen. Die Jungs waren die bessere Mannschaft", sagte Trainer Matej Hocevar nach der Partie.

Trotz des gewonnenen Punkts liegen die Steel Wings noch immer am letzten Tabellenplatz der Alps Hockey League.

Gestartet sind die Steel Wings mit einer 1:3-Niederlage in Gröden beim HC Gherdeina. Das Linzer Tor erzielte übrigens Verteidiger Patrick Söllinger. Eine Woche später mussten sich die Steel Wings daheim den Sterzing Broncos mit 3:4 geschlagen geben. Die Tore der Linzer steuerten Arturs Brikmanis, Lorenz Lindner und Karlis Bucenieks.

Der weitere Spielplan beschert den Linzern sechs Heimspiele in Serie bis Mitte Oktober: Morgen empfangen die Steel Wings das KAC Future Team in der Linz-AG-Eisarena. Danach folgen Heimspiele gegen Kitzbühel, Salzburg, Cortina, Jesenice und Bregenzerwald.