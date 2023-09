Steel Wings gewannen überraschend beim Tabellenführer

Der Tabellenführer der Alps Hockey League nach drei Runden startete standesgemäß in die Partie: Miro Markkula brachte die Südtiroler in der 5. Minute in Führung - sogar per Shorthander. Im selben Überzahlspiel der Linzer traf aber William Persson zum 1:1-Ausgleich (6./pp).

Die Steel Wings spielten frech auf und gingen durch Mathias Haiböck zweimal in Führung (15., 33./pp), die Cavaliers fanden durch Aleksi Käyrä (28.) und Markkula (46.) beide Male eine Antwort darauf. Und Steel-Wings-Goalie Jakob Sprachmann hatte meist die passenden Mittel gegen die Angriffe der Südtiroler parat. Letztlich hielt der Linzer 91,7 Prozent der Schüsse. Weil auch in der Overtime kein Treffer fallen wollte, entschied der Linzer Lukas Necesany die Partie mit dem entscheidenden Treffer im Penaltyschießen.

"Ich mochte die Phase in denen wir wirklich Verantwortung für unser Spiel übernahmen. Wir waren stark mit dem Puck, aber wir sollten auch stark als Männer auftreten. Durch unsere Spielweise brachte wir uns manchmal selbst in Schwierigkeiten. Dennoch war es ein großer Auswärtssieg und vor allem dem Einsatz der Jungs zu verdanken, dass wir im Penaltyschießen gewinnen konnten", sagte Cheftrainer Matej Hocevar.

Am Samstag geht es für die Linzer mit einem Gastspiel bei der Red Bull Hockey Academy (19.15 Uhr) weiter. In der Tabelle wurden die Cavaliers von Sterzing und Zell überholt. Die Steel Wings liegen auf Platz zwölf, Salzburg auf Platz 15.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

