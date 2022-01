Steel Wings gewannen Auftakt in die Qualification Round 5:4

Die Linzer starteten in Meran wie aus der Pistole geschossen. Kapitän Marcel Mayrhofer traf bereits nach 35 Sekunden zum 1:0 in die Maschen. Danach wurde das Spiel offener und härter. Brodi Stuart und Michael Farren fassten noch im ersten Drittel je eine 2+2-Strafe aus.

Der zweite Abschnitt startete wie der erste - Michael Farren brachte die Linzer mit 2:0 in Führung. Victor Ahlström konnte aber nur zwei Minuten später den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Es entwickelte sich ein Hin-und-Her auf der Anzeigetafel: Nico Lahtinen erhöhte auf 3:1 (28.), Gellon verkürzte für Meran (32.). Den Schlusspunkt im Mitteldrittel setzte Michael Farren mit dem Treffer zum 4:2 für die Linzer - im Powerplay (40.).

Farren war es auch, der den dritten Abschnitt auf der Anzeigetafel eröffnete: Der Linzer traf in der 51. Minute zum 5:2 und der vermeintlichen Vorentscheidung. Die Südtiroler kamen durch eine Schlussoffensive aber noch knapp heran. Oskar Ahlström (58.) und Borgatello (60.) trafen für die Gastgeber. Linz brachte die Führung aber über die Zeit.

Mit dem Sieg im ersten Spiel klettern die Linzer zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz.

“Wir sind froh, dass wir so in diese Phase gestartet sind. Das erste Drittel war sehr anständig gespielt, abgesehen von den 3 Strafen die wir genommen haben. Im zweiten Drittel haben wir uns selber Probleme bereitet. Leon Sommer hat uns aber durch seine sehr gute Torhüterleistung gut im Spiel gehalten, sodass wir auch ins Schlussdrittel mit einer Führung starten konnten. Auch haben wir gut in Unterzahl gespielt. Das letzte Drittel war eine emotionale Berg- und Talfahrt, aber nichts desto trotz bin ich für die Mannschaft froh, dass sie den Sieg haben mitnehmen könne", sagte Trainer Philipp Lukas nach der Partie.

Am Samstag (13:40 Uhr) gastiert Grödnertal in der Linz-AG-Eisarena. Die Uhrzeit macht einen Familienbesuch möglich - zwei Erwachsene inklusive ihrer Kinder zahlen nur einmal Eintritt.