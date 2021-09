Die Steel Wings Linz starten mit einer Motivationsspritze in die am Samstag startende Alps Hockey League (AHL). Im letzten Test gewannen die Linzer mit 5:2 gegen die Silver Capitals aus Wien. Am morgigen Samstag steht der Auftakt bei einem der AHL-Topfavoriten in Asiago auf dem Programm von Trainer Philipp Lukas und Co. Für die Steel Wings, die sich in der Vorsaison von den Black Wings abgespalten haben und nun als eigenständiger Verein fungieren, geht es heuer um das Verbessern einer