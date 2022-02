Die Linzer starteten vor 227 Zuschauern wie aus der Pistole geschossen: Kapitän Marcel Mayrhofer traf bereits nach 171 Sekunden in Überzahl zum 1:0, Michael Farren legte nur 18 Sekunden später - wieder in Überzahl - das 2:0 nach. Nico Lahtinen erhöhte in der 8. Minute auf 3:0 und führte die Steel Wings auf die Siegerstraße. Das Tor des Finnen sollte das Game-Winning-Goal bleiben.