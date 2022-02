Steel Wings feierten 4:2-Auswärtssieg in Wien

Zweiter Erfolg im dritten Spiel der Qualifkationsgruppe für die Steel Wings. Dabei hatte das Spiel mit einem Rückschlag für die Linzer begonnen: Bereits in der 4. Spielminute brachte Fichtinger die jungen Wiener in Führung, die Steel Wings fanden nicht so richtig in die Partie.

Im Mittelabschnitt legten die Stahlstadt-Cracks aber den Grundstein für den Erfolg. In der 32. Minute glich Brodie Stuart für die Linzer aus, Isak Ekelund (36.) und abermals Stuart (37.) brachten die Linzer per Doppelschlag in Front. Moser konnte aber noch im Mittelabschnitt auf 2:3 verkürzen.

Der Schlussabschnitt brachte keine Treffer mehr - bis zur 60. Minute. Da erzielte Steel-Wings-Kapitän Marcel Mayrhofer das 4:2 ins leere Tor.

“Nach einer schwierigen Anfangsphase, wo wir definitiv nicht zu unserem Spiel gefunden haben, hat uns ein guter Luca Egger im Spiel gehalten. Die Mannschaft hat‘s geschafft in dieser schwierigen Phase eine 3 gegen 5 Situation zu überstehen. Danach haben wir zu unserer gewohnten Intensität gefunden und vor allem in der zweiten Hälfte des zweiten Drittels das Spiel übernommen. Auch im dritten Drittel haben wir nicht aufgehört und keineswegs nur das Spiel verwalten. Ich bin stolz auf die Mannschaft, vor allem wie sie das Spiel im letzten Drittel nach Hause gespielt hat. Es zeigt definitiv, dass wir in diesen Belangen einen großen Schritt nach vorne gemacht haben", sagte Trainer Philipp Lukas nach dem Spiel.

Das nächste Spiel für die Steel Wings steigt am Samstagabend vor eigenem Publikum gegen die VEU Feldkirch. Die steht aktuell auf Platz drei in der Tabelle. Dieser würde zum Aufstieg ins Achtelfinale der Alps Hockey League berechtigen. Den Linzern fehlt ein Punkt, um die VEU Feldkirch einzuholen.