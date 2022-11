Steel Wings feierten 4:1-Erfolg über Meran

Die Partie startete intensiv und die Steel Wings erwischten den besseren Beginn: Karlis Bucenieks gelang im ersten Powerplay der Partie nach Zuspiel von Arturs Brikmanis und Kilian Rappold gleich das 1:0 (3.). Eine exakte Kopie in der personellen Abfolge brachte sechs Minuten später sogar das 2:0 für die Linzer ein. Aber Meran konnte durch Pascal Brunner in einer weiteren Überzahlsituation der Linzer per Shorthander auf 1:2 verkürzen.

Im zweiten Abschnitt starteten die Linzer wieder besser. Kilian Rappold traf nach 4:47 gespielten Minuten im Mittelabschnitt die Gastgeber mit 3:1 in Front. Das 4:1 im Schlussdrittel durch Manuel Feldbaumer entschied die Partie endgültig.

"Das war heute eine wirkliche gute Mannschaftsleistung – ein Sieg der Mannschaft. Im ersten Drittel waren wir ein wenig undiszipliniert, aber ich war sehr zufrieden wie wir im zweiten und dritten gespielt haben. Vor allem im dritten waren wir diejenigen, die das Spiel kontrollierten, über ein gutes Puck-Management verfügten und ständiges Forechecking betrieben. Ich mochte einfach, wie wir das letzte Drittel spielten", geriet Steel-Wings-Trainer Matej Hocevar nach der Partie ins Schwärmen.

Die Steel Wings bleiben in der Tabelle auf dem 15. und damit letzten Platz. Auf das KAC Future Team fehlen allerdings nur drei Punkte bei vier Partien weniger.