Steel Wings feierten 3:2-Heimsieg über Wipptal Broncos

Die Steel Wings erwischten einen Blitzstart in die Partie, der die Weichen früh auf Sieg stellen sollte. Verteidiger Laurin Liesch traf nach 162 Sekunden zum 1:0. Und nur 31 Sekunden später erhöhte Mikael Saha auf 2:0. Von diesem Schock erholten sich die Gäste nur langsam, Adam Capannelli gelang aber noch im ersten Drittel im Konter etwas überraschend der 1:2-Anschlusstreffer (13.). Überraschend deshalb, weil Linz das Spiel unter Kontrolle hatte und kaum Zählbares für die Gäste zuließ.

Die zweiten 20 Spielminuten verstrichen torlos, ehe die Partie in ein spannendes Finale ging. Timo Sticha erhöhte für die Linzer in der 49. Minute auf 3:1. Das 2:3 - abermals durch Capannelli - kam wohl etwas zu spät. Linz spielte die Führung mit einem starken Benedikt Oschgan im Tor nach Hause.

“Es war ein wirklich guter Start meiner Mannschaft mit gleich zwei Toren, aber danach taten sie so, als wäre das Spiel ein Selbstläufer. Ich hoffe, wir lernen daraus, dass wir uns alles auf dem Eis verdienen müssen. Im zweiten Drittel waren wir dann besser und auch unsere Deckung in der D-Zone war besser. Am meisten hat mir aber die Spielweise im letzten Drittel gefallen. Wir haben zwar nicht viel kreiert, jedoch unseren Gegner die meiste Zeit außen vorgelassen. Ich bin sehr glücklich für die Jungs und glücklich über den Sieg. Auch lieferte Benedikt ein großartiges Spiel ab. Er hat uns im Spiel gehalten und die Chance

gegeben, das Spiel zu gewinnen. Etwas, dass wir noch länger brauchen werden", sagte Headcoach Matej Hocevar nach der Partie.

In der Tabelle liegen die jungen Linzer aktuell auf Platz zehn. Auf die Top-6 fehlen aktuell aber nur fünf Zähler.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

