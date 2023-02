Steel Wings feierten Auswärtssieg in Fassa

Die Linzer starteten engagiert in die Partie. Ohne Niko Lahtinen, der in der vergangenen Woche um eine Vertragsauflösung gebeten hat und nach Großbritannien gewechselt ist. Die Linzer kamen aber auch ohne den Finnen gut in die Partie: Karlis Bucenieks traf in der 10. Spielminute in Überzahl zum 1:0 für die Gäste. Diese Führung hatte beinahe 20 Minuten Bestand. Linz hatte im ersten Abschnitt weitere Chancen und mehr Schüsse (14:10).

In der 28. Minute glichen die Gastgeber durch Kris Pietroniro in Überzahl aus. Linz hatte aber nach wie vor ebenfalls gute Möglichkeiten und verwertete in der 34. Minute wieder eine Chance im Powerplay: Benjamin Mosaad traf zum 2:1. Es sollte der Siegtreffer sein. Die Falcons wurden fortan etwas besser, Linz und vor allem Goalie Leon Sommer stemmte sich aber erfolgreich gegen den neuerlichen Ausgleich. Die Steel Wings retteten den Sieg auch im Schlussdrittel über die Zeit.

Chancen auf einen Aufstieg in die Pre-Playoffs gibt es aber nicht mehr. In den zwei restlichen Spielen kann nur noch Fassa in der Tabelle eingeholt werden. .

„In diesem Spiel steckte heute sehr viel an Linzer Identität. Wie die Jungs heute in den ersten beiden Drittel gespielt haben, hat mir wirklich sehr gefallen. Im letzten Drittel ließen wir ihnen etwas zu viel Raum. Wir hatten heute auch eine wirklich gute Torhüterleistung, Leon machte einen richtig guten Job. Er gab der Mannschaft die Chance und war für sie da, als er gebraucht wurde. Wir hätten in den ersten beiden Dritteln zwar mehr Tore schießen können, aber so wie ich schon sagte, ich bin stolz auf die Mannschaft wie sie reagiert hat. Es war kein einfaches Spiel, wir sind nicht gewichen und kämpften um jeden Puck und haben diese 3 Punkte verdient", sagte Trainer Matej Hocevar, dessen Vertrag jüngst für die kommende Saison verlängert wurde.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

