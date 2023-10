Steel Wings brachten Führung gegen Jungbullen nicht über die Zeit

Die Steel Wings starteten gut und konnten in den ersten beiden Dritteln jeweils mehr Schüsse auf das gegnerische Gehäuse abfeuern als die Jungbullen. Dementsprechend lag es nicht fern, dass die jungen Linzer im ersten Abschnitt in Führung gingen: Michael Saha erzielte in der 17. Spielminute nach Vorarbeit von Laurin Liesch und Kilian Rappold die Führung für die Steel Wings. Der Vorsprung hatte mehr als 37 Spielminuten Bestand, doch in der 55. Minute erzielte Daniel Assavolyuk den 1:1-Ausgleich.

Die Linzer hatten zwar auch in der Verlängerung quantitativ mehr Chancen, Jesse Helander traf aber in 37 Sekunden vor dem Ende zum 2:1 für die Gastgeber.

Damit konnten die Steel Wings Linz AG am vergangenen Wochenende in beiden Auswärtsspielen punkten, drei Zähler mitnehmen und sich auf Platz 12 der Tabelle halten. Eine Top-10-Platzierung ist aktuell nur einen Punkt entfernt.

