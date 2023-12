Steel Wings bezwangen Neumarkt 2:1 nach Penaltyschießen

Die Partie startete mit einer starken Phase der Gäste, die durch Aleksi Käyrä in der sechsten Spielminute mit 1:0 in Führung gehen konnten. Goalie Martin Reder verhinderte in dieser Phase Schlimmeres. Danach fanden die Steel Wings ins Spiel, erarbeiteten sich Chance um Chance. Bis weit ins zweite Drittel hinein wirkten die Linzer besser, aber vor dem Tor glücklos. Die Südtiroler bekamen die Linzer aber gegen Ende des Mittelabschnitts wieder etwas unter Kontrolle.

Im Schlussdrittel überstanden die Linzer eine brenzlige Überzahlsituation, scheiterten aber danach mit einigen Chancen. Trainer Matej Hocevar nahm zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ein Time-Out und brachte den sechsten Feldspieler. Es sollte sich bezahlt machen, denn 21 Sekunden vor dem Ende traf Mikael Saha zum verdienten Ausgleich.

In der Overtime hatten die Linzer die besseren Möglichkeiten, scheiterten aber an der eigenen Effizienz. Im Shootout verwertete Timo Sticha den entscheidenden Penalty zugunsten der Linzer.

"Es war ein sehr schnelles Spiel und beide Mannschaften haben über 60 Minuten lang sehr gut gespielt. Wir haben nie aufgehört daran zu glauben, dass wir den Ausgleich erzielen können. Mir hat es sehr gut gefallen, wie wir am Schluss 6 gegen 5 gespielt und auch wie wir das zweite und dritte Drittel begonnen haben. Diese Mannschaft hat wieder Charakter gezeigt und das über das ganze Spiel. Und obwohl uns einige Spieler fehlten, haben diejenigen, die sie heute ersetzt haben, ihren Job gut gemacht. Es war ein großer Mannschaftssieg, etwas worauf man für die Zukunft aufbauen kann", sagte Matej Hocevar nach dem Spiel.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

