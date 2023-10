Steel Wings bezwangen Liga-Neuling Celje 2:1

Das erste Drittel fand zu größten Teilen im Drittel der Slowenen statt. Linz startete druckvoll und erarbeitete sich ein klares Chancenplus. Es dauerte dann aber doch immerhin 19 Minuten und 31 Sekunden, bis erstmals die Torsirene aufheulen sollte. Timo Sticha traf nach Zuspiel von Patrick Söllinger und William Persson zum hochverdienten Linzer Führungstreffer. Nach dem ersten Drittel notierten die Statistiker ein Kräfteverhältnis von 13:4 Torschüssen.

Dass Celje durchaus das Format hat, in dieser Liga bestehen zu können, mussten die jungen Linzer aber wenig später erfahren. Denn nach einer Strafe gegen Mathias Haiböck gelang Jure Sotlar der Ausgleichstreffer (24./pp). Es folgte ein Hin und Her der beiden Teams, ehe die Linzer das Spiel etwa ab der 30. Minute wieder in den Griff bekamen. Mit der Kontrolle wuchs auch die Dominanz der Stahlstädter wieder, die im zweiten Treffer des Abends gipfelte. Dominik Stöttner traf nach Zuspiel von Mathias Haiböck und Manuel Feldbaumer zum 2:1 (33.). Dass es letztlich dabei blieb, hatten die Linzer unter anderem ihrem Schlussmann, Benedikt Oschgan, zu verdanken, der 16 von 17 Torschüssen der Gäste entschärfen konnte.

Steel-Wings-Headcoach Matej Hocevar: „Ja, es war eine wirklich starke Leistung unserer Mannschaft. Wir sind extrem hart rangegangen und wir hatten im ersten Drittel auch wieder so viele Chancen. Da müssen wir besser in der Lage sein, mehr zu treffen. Daran werden wir in den nächsten Tagen auch weiterarbeiten. Zu Beginn des zweiten Drittels waren wir etwas platt, Celje konnte das Spiel etwas an sich reißen, aber nach einer Weile haben wir das Spiel wieder unter Kontrolle gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Schlussendlich haben wir über fast 60 Minuten unser Spiel gespielt und 3 Punkte eingesackt.“

Für die jungen Linzer geht es am Donnerstag mit einem Gastspiel in Fassa weiter, am Samstag empfangen die Steel Wings Meister Jesenice in der Linz-AG-Eisarena.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

