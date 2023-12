Steel Wings bezwangen KAC Future Team mit 4:0

Die Steel Wings Linz AG starteten mit viel Elan in die Partie gegen die Jung-Rotjacken aus Klagenfurt und kamen nach 6:17 Spielminuten zum ersten Treffer: Kilian Rappold traf zum 1:0, das gleichzeitig das Game-Winning-Goal bleiben sollte. Die Linzer blieben weiter am Drücker und erzielten durch Sebastian Wilding in der 14. Minute das 2:0.

Im Mitteldrittel zeigten sich die Gäste vor allem physisch präsenter und konnten den Steel Wings dadurch etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Linz blieb zwar optisch überlegen, allerdings hatten nun auch die Klagenfurter immer wieder einmal die eine oder andere Gelegenheit.

Im Schlussdrittel dauerte es zweieinhalb Minuten, bis die Hausherren den Sack gefühlt zumachten. Raffael Aigner traf in der 43. Minute zum 3:0. Knapp sieben Minuten später traf Mikael Saha zum 4:0-Endstand. Mit den drei Punkten klettern die Linzer in der Tabelle um eine Position auf Platz zwölf, Klagenfurt bleibt etwas abgeschlagen Letzter.

„Mir hat die Art und Weise, wie wir im ersten Drittel gespielt haben, sehr gut gefallen. Unser Umschaltspiel von Verteidigung auf Offensive war wirklich gut. Im zweiten Drittel waren wir ein bisschen ungenau in der Ausführung und haben ihnen zu viel Raum gelassen. Alle Chancen, die sie hatten, waren Geschenke von uns. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Im dritten Drittel sind wir wieder ziemlich stark geworden, haben diese letzten 20 Minuten kontrolliert und die drei Punkte mehr als verdient gewonnen", analysierte Trainer Matej Hocevar nach der Partie.

Gratulationen gab's für Goalie Martin Reder, der sein erstes Saison-Shutout feiern konnte. "Im zweiten Drittel sind wir ein bisschen schwächer geworden, haben Fehler gemacht und Breakaways ermöglicht. Aber auch das haben wir überstanden. Es war mein erstes Shutout in der Alps und der erste Drei-Punkte-

Sieg - also ich bin sehr zufrieden."

Beinahe zeitgleich zum Spiel der Steel Wings waren die Black Wings auf dem Linzer Hauptplatz beim Adventsingen im Einsatz. Bilder davon sehen Sie hier:

Am Donnerstag gastieren die Steel Wings auswärts bei den Kitzbüheler Adlern.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

