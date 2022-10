Steel Wings belohnten sich für starken Auswärts-Auftritt nur teilweise

Das Gastspiel in Canazei im Fassatal begann für die Oberösterreicher denkbar ungünstig. Nach exakt 40 gespielten Sekunden erwischten die Hausherren die Steel Wings am falschen Fuß und trafen durch Edgar De Toni zum 1:0. Danach hatten sahen sich die Gäste mit zwei Unterzahlsituationen konfrontiert, die aber beide ohne Gegentreffer überstanden werden konnten. Die Linzer bekamen die sogenannten "Bus legs" (Bus-Füße) immer besser in den Griff und konnten im ersten wie im zweiten Spielabschnitt mehr Schüsse auf das Tor verzeichnen (16:13, 16:8).

Sebastian Wilding konnte in der 35. Minute eine Drangphase der Linzer mit dem 1:1-Ausgleichstreffer belohnen. Zuvor hatten sich die Gastgeber das Leben durch Strafen selbst schwer gemacht. Unmittelbar nach Ende des zweiten Abschnitts gerieten einige Spieler aneinander und fassten dafür nachträgliche Strafen aus. Je zwei Italiener und zwei Linzer (Feldbaumer, Noreika) sahen die ersten beiden Minuten des dritten Abschnitts nur von der Strafbank aus.

Weil das dritte Drittel ohne Treffer vorüberging, musste eine Overtime zur Entscheidungsfindung beitragen. Stephan Deluca traf nach 65 Sekunden mit dem zweiten Torschuss der Gastgeber zum entscheidenden 2:1.

„Ich bin erfreut darüber wie wir über 60 Minuten spielten, aber nicht über das Ergebnis. In der Overtime haben wir dann das Spiel vergeben", trauerte Steel-Wings-Headcoach Matej Hocevar weiteren Punkten nach.