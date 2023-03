Steel Wings beendeten Alps-Saison mit 5:4-Auswärtssieg in Sterzing

Wie so oft in den vergangenen Spielen gelang es den jungen Linzern, gleich im ersten Drittel in Führung zu gehen. Kilian Rappold erzielte in der 9. Spielminute das 1:0 für die Gäste, Raffael Aigner erhöhte noch vor der ersten Pausensirene auf 2:0 (19.). Doch die Südtiroler kamen in die Partie zurück. Josef Mizzi (20.) verkürzte ebenfalls noch im ersten Abschnitt auf 1:2.

Das zweite Drittel begann mit zehn torlosen Minuten, ehe Remy Giftopoulos die Gastgeber zum 2:2-Ausgleich schoss (31.). Hatten im ersten Abschnitt die Steel Wings (12) noch mehr Torschüsse als Sterzing (10) verzeichnet, lautete das Verhältnis im zweiten Abschnitt 9:6 zugunsten der Gastgeber. Die Oberösterreicher, die in dieser Partie auf der Strafbank nicht vorstellig wurden, erhielten gegen Ende des Mitteldrittels (40.) eine vierminütige Powerplay-Möglichkeit.

Diese nützte Kilian Rappold in der 43. Minute zum 3:2 für die Gäste. Shawn McBride gelang aber wieder der Treffer zum Ausgleich (48.). Weil die Gastgeber wieder einen Spieler an die Kühlbox verloren, konnten die Steel Wings wieder in Führung gehen: Arturs Brikmanis traf (51.) zum 4:3 für die Gäste. Die Schlussoffensive der Broncos erhielt durch den dritten Treffer des Abends von Kilian Rappold (60.) ein jähes Ende. Das 4:5 durch Alex Zecchetto 13 Sekunden vor dem Ende kam zu spät.

„Ich bin wirklich sehr glücklich und stolz auf die Mannschaft, wie sie diese Saison für sich abschließen konnte. Sie kämpften über das gesamte Spiel und die letzten drei Spiele überhaupt waren unglaublich. Wir sind heute mit wenigen Spielern angereist, aber jeder davon machte seinen Job gut. Wir sahen auch eine herausragende Torhüterleistung und einen wirklich gefährlichen und heißen Kilian Rappold, der sich mit einem Hattrick verewigte. Jeder trug heute etwas zu diesem Erfolg bei, es war eine wirklich gute Teamleistung und Team-Sieg", sagte Trainer Matej Hocevar nach dem abschließenden Saisonspiel.

In unserem Eisbrecher-Podcast hören Sie die Erinnerungen von Robert Lukas an das erste Linzer Meisterjahr 2002/2003:

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

