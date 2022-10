Statt Verstappen, Vettel und Hamilton kommen nun Knott, Bretschneider und Wolf

Wenn in Monaco der Grand Prix jährlich die Formel-1-Piloten ins Fürstentum lockt, ist auch Marco Inmann nicht weit. Seit mehr als zehn Jahren frisiert der Linzer die Köpfe der Piloten, die ihrer Frauen und die von Models für die Amber Fashion Show von Fürst Albert II.

Niklas Bretschneider Bild: BWL

In sein Portfolio kommen seit Montagabend auch die Eishockeycracks der Steinbach Black Wings. Mit einer Kickoff-Veranstaltung wurde eine Kooperation präsentiert, durch die sich Lebler, Gaffal und Co fortan bei Inmann auffrisieren lassen können. Einige Spieler haben das Angebot sofort in Anspruch genommen - wie etwa Niklas Bretschneider, Daine Todd, Thomas Höneckl, Dennis Sticha, Marco Brucker, Alexander Lahoda, Gerd Kragl, Raphael Wolf und Graham Knott.

Bild: BWL

Dorion ist nun Hall-of-Famer

Gute Neuigkeiten gibt's auch aus Kanada. Steel-Wings-Verteidiger Marc-Andre Dorion wurde an seiner ehemaligen Universität in die McGill Sports Hall of Fame aufgenommen.