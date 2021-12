Stark, aber unbelohnt: Black Wings unterlagen Spitzenreiter Salzburg

Wenn das abgeschlagene Eishockey-Schlusslicht beim Tabellenführer zu Gast ist, lässt das eine klare Angelegenheit erwarten. Dem war aber nicht so. Die Steinbach Black Wings verlangten Liga-Krösus Red Bull Salzburg alles ab, unter dem Strich stand eine knappe 3:4-(0:1, 1:1, 2:2)-Niederlage, für die sich die Linzer nicht genieren müssen. Es war eine sehr ordentliche Antwort auf das 0:6-Heimdebakel gegen die Graz 99ers.

"Die Black Wings sind heute nicht schlecht", stellte Salzburg-Verteidiger Alexander Pallestrang, der das 1:0 (7.) erzielt hatte, fest. Selbst ein schwerer Fehler des ansonsten starken Linz-Goalies Thomas Höneckl, der Peter Schneider den Puck beim Befreiungsversuch direkt auf das Schlägerblatt servierte (2:0/28.), ließ den EHC nicht auseinanderfallen.

Die in Bestbesetzung angetretenen Black Wings kratzten, bissen, liefen und spielten auch phasenweise sehr ansehnlich. Blaz Gregorz verkürzte auf 1:2 (31.), Emilio Romig gelang das 2:2 (41.), Brian Lebler nach einem Doppelschlag der Mozartstädter binnen 93 Sekunden noch das 3:4 (47.). Ein Punktgewinn wollte trotz finaler Sturm- und Drangphase mit einem sechsten Feldspieler (anstelle des Torhüters) nicht herausspringen.

Steel Wings von 0:1 auf 3:1

Die zweitklassigen Steel Wings kehrten in der Linz-AG-Eisarena nach vier Niederlagen en suite auf die Siegerstraße zurück. Brodi Stuart (30.), Michael Farren (36.) und Marcel Mayrhofer (60.) schossen in Abwesenheit von Headcoach Philipp Lukas und Einser-Torhüter Leon Sommer, die bei der U20-WM in Edmonton aktiv sind, nach 0:1-Rückstand einen 3:1-(0:1, 2:0, 1:0)-Erfolg über Meran heraus. (alex)