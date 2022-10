St-Amant wieder im auf dem Eis, Trainer umtriebig

knapp zwei Wochen sind seit dem harten Check von Daniel Leavens gegen den Kopf von Shawn St-Amant vergangen. Mittlerweile steht der Stürmer der Linzer wieder auf dem Eis und könnte am Sonntag in Wien sogar sein Comeback geben. Vorausgesetzt, die Situation beim Frankokanadier verschlechtert sich nicht, wenn die Belastung im Training steigt.

Der vierfache Saisontorschütze trainiert zwar mit normaler Dress (in solchen Fällen werden überlicherweise sogenannte No-Contact-Jerseys verwendet), soll aber dennoch in Zweikämpfen noch etwas sanfter angegangen werden. Die endgültige Entscheidung über ein Comeback in der Steffl-Arena fällt erst am Spieltag. Auf nachrichten.at lesen Sie ab 15.30 Uhr vom Gastspiel der Stahlstadt-Cracks bei den Capitals.

Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner und Black-Wings-Heacdoach Philipp Lukas. Bild: Black Wings

Meinungsaustausch mit Blau-Weiß-Trainer

Philipp Lukas trieb am freien Donnerstag den Austausch zwischen den Black Wings und anderen Linzer Sportklubs voran. Nachdem Jürgen Penker LASK-Torhütertrainer Philip Großalber zu Gast hatte und auch die Retour-Einladung nach Pasching schon eingelöst wurde (siehe Foto unten), dockte Cheftrainer Philipp Lukas bei Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner an. Der Austausch soll dazu dienen, andere Sicht- und Herangehensweisen zu erhalten und auf lange Sicht nicht betriebsblind zu werden.