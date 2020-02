Das Coronavirus hält auch die Erste Bank Eishockeyliga in Atem. "Wir schauen von Tag zu Tag, es liegt nicht in unserer Hand. Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Behörden. Stand jetzt findet alles planmäßig statt – aber unter verschärften Hygienekriterien. Wir sind da in permanentem Kontakt mit Klubmanagern und Teamärzten. Seit Sonntag herrscht erhöhte Aufmerksamkeit", sagte Geschäftsführer Christian Feichtinger.