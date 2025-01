So stemmen sich die Black Wings gegen die Ergebniskrise

Es wäre vermessen, den Steinbach Black Wings ein Formtief anzudichten, aber eine Ergebniskrise haben sie schon. 1:4 gegen Fehervar, 2:5 in Graz, 2:4 gegen Salzburg, 1:3 in Klagenfurt, 1:2 in Ungarn – aus den jüngsten fünf Eishockey-Ligamatches sprang bei einem Torverhältnis von 7:18 kein Punkt heraus. Das war in erster Linie der Abschlussschwäche geschuldet.