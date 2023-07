So starten die Black Wings in die neue Eishockey-Saison

Der Eishockey-Spielplan für die Saison 2023/24 steht: Die Steinbach Black Wings treffen in der ersten Runde am Freitag, dem 15. September, auswärts auf Laibach. Der Heimspielauftakt in der Linz AG Eisarena steigt am 17. September mit dem Traditionsduell gegen Villach. Auch im Anschluss geht es für die Linzer ausgeglichen im Rhythmus auswärts/heim bis Mitte Oktober weiter. Neu berücksichtigt von den Liga-Verantwortlichen wurde in diesem Jahr das Dezember-Camp der österreichischen Nationalmannschaft. Neben der gewohnten Unterbrechung im November pausiert die Meisterschaft so auch vor der intensiven Weihnachtszeit.

Mit den beiden Heimspielen gegen Fehervar AV19 (22.12.) und Innsbruck (26.12.) verbringt der EHC die Festtage im Kreise seiner treuen Anhänger in der Linz AG Eisarena. Insgesamt gehen die Steinbach Black Wings in den Weihnachtsferien sieben Mal innerhalb von 16 Tagen auf das Eis.

Der Grunddurchgang endet schließlich für die Oberösterreicher am Freitag, 23. Februar 2024, mit einem Heimspiel gegen Laibach. In den anschließenden Pre-Playoffs kämpfen die Teams auf den Tabellenrängen sieben bis zehn um den Einzug in das Viertelfinale gegen die Mannschaften der Top-6 nach dem Grunddurchgang.

Die Steinbach Black Wings werden in dieser Saison bei einigen Spielen am Sonntag neue Face-Off- Zeiten testen. Bei insgesamt vier Partien gehen die Oberösterreicher bereits am Nachmittag auf das Eis, um so noch familienfreundlichere Bedingungen zu schaffen.

Der Spielplan

Freitag, 15. September, 19.15 Uhr: Laibach - Steinbach Black Wings Linz

Sonntag, 17. September, 17.30 Uhr: Linz - Villach

Freitag, 22. September, 19.30 Uhr: Vorarlberg - Linz

Sonntag, 24. September, 17.30 Uhr: Linz - Pustertal

Freitag, 29. September, 19.15 Uhr: KAC - Linz

Sonntag, 1. Oktober, 15.30 Uhr: Linz - Asiago

Dienstag, 3. Oktober, 19.15 Uhr: Innsbruck - Linz

Freitag, 6. Oktober, 19.15 Uhr: Linz - Fehervar

Sonntag, 8. Oktober, 17.30 Uhr: Graz - Linz

Dienstag, 10. Oktober, 19.15 Uhr: Laibach - Linz

Freitag, 13. Oktober, 19.15 Uhr: Linz - Salzburg

Sonntag, 15. Oktober, 16.30 Uhr: Vienna Capitals - Linz

Freitag, 20. Oktober, 19.45 Uhr: Bozen - Linz

Sonntag, 22. Oktober, 15.30 Uhr: Linz - KAC

Mittwoch, 25. Oktober, 19.15 Uhr: Linz - Graz

Freitag, 27. Oktober, 19.15 Uhr: Villach - Linz

Sonntag, 29. Oktober, 17.30 Uhr: Linz - Innsbruck

Freitag, 3. November, 19.15 Uhr: Linz - Laibach

Sonntag, 5. November, 16.30 Uhr: Salzburg - Linz

Freitag, 17. November, 19.15 Uhr: Linz - Pustertal

Sonntag, 19. November, 15.30 Uhr: Linz - Vienna Capitals

Freitag, 24. November, 19.15 Uhr: Linz - Vorarlberg

Sonntag, 26. November, 16 Uhr: Fehervar - Linz

Dienstag, 28. November, 19.15 Uhr: Linz - Bozen

Freitag, 1. Dezember, 19.45 Uhr: Asiago - Linz

Samstag, 2. Dezember, 19.45 Uhr: Pustertal - Linz

Freitag, 8. Dezember, 17.30 Uhr: Linz - Vienna Capitals

Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr: Bozen - Linz

Freitag, 22. Dezember, 19.15 Uhr: Linz - Fehervar

Dienstag, 26. Dezember, 17.30 Uhr: Linz - Innsbruck

Donnerstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr: Vorarlberg - Linz

Samstag, 30. Dezember, 18 Uhr: Linz - Graz

Montag, 1. Jänner 2024, 17.30 Uhr: Villach - Linz

Mittwoch, 3. Jänner, 19.15 Uhr: Salzburg - Linz

Samstag, 6. Jänner, 14 Uhr: KAC - Linz

Freitag, 12. Jänner, 19.15 Uhr: Linz - Asiago

Sonntag, 14. Jänner, 17.30 Uhr: Graz - Linz

Sonntag, 21. Jänner, 17.30 Uhr: Innsbruck - Linz

Dienstag, 23. Jänner, 19.15 Uhr: Linz - Salzburg

Freitag, 26. Jänner, 19.45 Uhr: Pustertal - Linz

Sonntag, 28. Jänner, 17.30 Uhr: Linz - KAC

Freitag, 2. Februar, 19.15 Uhr: Linz - Bozen

Sonntag, 4. Februar, 17.30 Uhr: Vienna Capitals - Linz

Dienstag, 13. Februar, 19.15 Uhr: Linz - Vorarlberg

Freitag, 16. Februar, 19.15 Uhr: Fehervar - Linz

Sonntag, 18. Februar, 15.30 Uhr: Linz - Villach

Mittwoch, 21. Februar, 19.15 Uhr: Asiago - Linz

Freitag, 23. Februar, 19.15 Uhr: Linz - Laibach

Anschließend: Pre-Play-offs (7., 8., 9., 10.) und Play-off-Viertelfinale (Top 6 plus 2 Pre-Play-off-Sieger)

