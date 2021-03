So kommen die Black Wings noch in die Play-offs

In den letzten beiden Runden der "regular season" heute und am Sonntag fällt die Entscheidung, wer das Rennen macht. Nach einem verkorksten Grunddurchgang wäre es eine Herkulesleistung, sollten die Steinbach Black Wings 1992 noch auf den Viertelfinal-Zug aufspringen. Damit der Traum Wirklichkeit wird, braucht es nicht nur zwei Siege, sondern auch Schützenhilfe.

"Es ist möglich, wir glauben daran", sagt Linz-Kapitän Brian Lebler, 31-facher Saisontorschütze. Sein Team ist im heutigen Heimspiel (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gegen Dornbirn zu favorisieren. Das liegt vor allem daran, dass die Vorarlberger den Aufstieg bereits fixiert haben und ihren Fokus auf die K.-o.-Phase richten können. Gut möglich, dass die eine oder andere Stütze fehlt.

Die Linzer, die am Sonntag in Graz gastieren werden, müssen zudem darauf hoffen, dass der von Rob Daum betreute Villacher SV Schwächen offenbart. Weil: Gewinnen die Kärntner heute gegen Bratislava (fix in den Play-offs) und am Sonntag in Dornbirn, können die Black Wings machen, was sie wollen. Dann geht es sich nicht aus.

